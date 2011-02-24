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Açık öğretim harçlarında yüzde elli indirim!

Çubukçu, 'Açık öğretim hizmetlerinin harçları bugün itibariye yüzde 50 oranında indirilmiştir' dedi.

24 Şubat 2011 02:00

T24  -Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 'Açık öğretim hizmetlerinin harçları bugün itibariye yüzde 50 oranında indirilmiştir' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, açık ilköğretim okulu ile açık öğretim liselerinin harçlarının bugün itibariyle yüzde 50 oranında indirildiğini bildirdi. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:

Bakan Çubukçu, EĞİTEK'teki ''Uzaktan Eğitim Koordinasyon Merkezi ve Alo Eğitim'' hattının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ''Açık öğretim hizmetlerinin harçları bugün itibariyle yüzde 50 oranında indirilmiştir'' dedi.

Çubukçu, ''Vatandaşlarımızın bu hizmetten daha fazla faydalanmaları için açık ilköğretim okulu harçları 20 TL'den 10 TL'ye, açık öğretim liselerinin harçları 40 TL'den 20 TL'ye çekilmiştir. Böylece eğitim imkanından uzak kalmış ya da yarıda bırakmış kadınlarımızı, yetişkinlerimize, özürlü vatandaşlarımızı bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum'' diye konuştu.



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