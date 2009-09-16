Açık ofiste mi çalışıyorsunuz?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Meral Sönmezoğlu, çok kişinin bir arada çalıştığı açık ofislerin hastalık bulaştırmada etkili olduğu belirterek “alınacak önlemlerle bu riskler azaltılabilir” diyor.

Açık ofisler sağlığı nasıl etkiler?

Pek çok kişinin çalıştığı açık ofisler sağlık açısından çeşitli riskler taşıyor. Çünkü açık ofislerde pek çok kişi aynı havayı soluyor, aynı cihazları kullanıyor. Bu nedenle sağlık açısından pek çok risk var.

Çalışanlar açısından bu riskler nelerdir?

Öncelikle birinci risk paylaşılan havadan enfeksiyon bulaşmasıdır. Bu tür mekanlarda solunun yolu çok önemli bir bulaşma yoludur. Çok küçük bir mekânda her nefes ve her konuşma sırasında ortaya çıkan solunum damlacıkları 1,5 metre alanda dağılıyor. O yakınlıktaki kişilere bu yolla hastalıklı bir kişinin mikrobu geçebilir.

İkinci risk ise ortak kullanılan eşyalardan geçen hastalıklardır. Işık düğmeleri, kapı kolları, çay-kahve otomatları gibi ortak kullanılan malzemelerden hastalık bulaşma riski çok fazladır. Örneğin bilgisayar klavyeleri, telefon ahizeleri çok bakteri taşırlar. Amerika’da yapılan bir araştırmada yoğun bakımda çalışan doktorların cep telefonlarını incelendiğinde müthiş derecede yoğun bakım bakterisi tespit edilmiş. Çok kişinin çalıştığı yerlerde tuvaletler de önemli risk faktörüdür. Tuvaletlerden en çok ishal bulaştığı sanılır. Oysa Hepatit A geçiren kişi, dışkısıyla aylarca hepatit A bulaştırmaya devam edebilir.

Çok kişinin çalıştığı işyerlerinde sağlığı korumak için ne tür önlemler alınabilir?

Ofislerde uygun sağlıklı ortamı sağlanması için temel enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması yeterlidir. En temel önlem çok sık el yıkanmasıdır. Kalabalık yerlerde el yıkamanın teşvik edilmesi lazım. İnsanların ofise girerken, ofisten çıkarken yiyecek içecekle temas etmeden önce el yıkaması hastalık bulaşma riskini azaltır. İşyerlerinin yapması gereken önemli enfeksiyon kontrol yöntemlerinden biri de dezenfeksiyon.

Telefon ahizelerinin, bilgisayar mouse’larının, klavyelerin, elektrik prizlerinin, kapı kulplarının ve tuvaletlerin düzenli aralıklarla sabah ve akşam mekanik temizlik dışında dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ayrıca kişisel olarak da çantada taşınabilecek dezenfektanlar da korunma için önemlidir. Yemek yemeden önce, tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra bu dezenfektanlar kullanılabilir, tabii ki önce eller sabunla yıkandıktan sonra.

Özellikle öksürük, aksırık gibi bulaşıcı hastalığı olduğunu bilen kişilerin kendi dezenfeksiyonlarına çok önem vermeleri gerekiyor. Klimalı ortamlarda hava akım hızının çalışan sayısına göre ayarlanması gerekir. Az çalışan varsa hava akımı az olabilir. Bir de özellikle camı olmayan binalarda çalışanların belli aralıklarla mutlaka açık havaya çıkması gerekir. Çünkü klimalı mekanlarda oksijen azalıyor. İşyerinde çalışanların aşıyla korunması gereken hastalıklara karşı mutlaka aşılanmaları gerekir. Örneğin günümüzde bazı işyerlerinde toplu olarak grip, Hepatit B gibi hastalıklar için aşı yapılıyor ve bu çok fayda sağlıyor.