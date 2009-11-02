Açık kapılı cezaevi aracı

Servis araçları en son İstanbul’daki sel baskınında gündeme geldi.



Yedi kadın işçi kapalı kasa minibüsün kapısı açılamadığı için sele kalıp hayatını kaybedince servisin ait olduğu şirketin sahibi cezaevine girdi. Ankara’da bir kamu aracı. Kayıt bilgilerine bakıldığında Ulucanlar Cezaevi’ne ait bir Ford marka pikap. 06 ZJN 10 plakalı 98 model pikabın yolcuları, Eskişehir Yolun’dan şehir merkezine doğru yol alıyor. Hürriyet'in haberine göre, pikaptan bozma servis aracı trafikte diğer servis araçları ile yan yana gelince aradaki fark ortaya çıkıyor. Aracının yolcuları, nefes alma ihtiyaçlarını kapıya bağladıkları bir iple sağlıyorlar. Nefes veya manzara ihtiyacı doğduğunda eldeki ip salıveriliyor, kapı kapatılacaksa ip çekiliyor.