Açık hava konserlerine ustalar çıkacak

T24- Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda 6.sı düzenlenecek olan geleneksel Avea Yaz Konserleri, bu yıl ustalara saygı temasıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



Müzik direktörlüğünü Candan Erçetin'in üstlendiği konserler kapsamında saz ve söz ustası Neşet Ertaş ve Bülent Ortaçgil, sahneye çıkacak. Sanat hayatının 40. yılını kutlayan Ortaçgil'e Erkan Oğur, Fuat Güner, Levent Yüksel, Zuhal Olcay, Yaşar, Grup Gündoğarken, Ezginin Günlüğü eşlik edecek. Konserlerin açılışını ise Candan Erçetin yapacak. Erçetin 17, 18 ve 20 Temmuz'da, Bülent Ortaçgil 21 Temmuz'da, Neşet Ertaş 22 Temmuz'da, Hayko Cepkin ile Gripin grubu ise 23 Temmuz'da Açık Hava'da olacak.



Dün gerçekleşen tanıtım toplantısında son 5 yılda 58 konserle 245 bin müziksevere ulaştıklarını söyleyen Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, Açık Hava konserlerinin bu yıl Anadolu'nun yazlık beldelerine taşınacağı, bu kapsamda Candan Erçetin'in 23 Temmuz'dan itibaren Altınoluk, Çeşme, Bodrum, Denizli, Antalya ve Bursa Açık Hava tiyatrolarında hayranlarıyla buluşacağı müjdesini verdi. Candan Erçetin de yıllarını müziğe adamış ustaları ve Türkiye'nin bağrına bastığı ozanları genç kuşaklarla bir araya getirerek Türk müziğinde köprüler kuracaklarını ifade etti.

