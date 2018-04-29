Açık grevindeki eğitimciler Gülmen ve Özakça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerini protesto için açlık grevi yapan ve bu hafta içerisinde gözaltına alınan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Salı günü savcılık sorgusuna alınan Gülmen ve Özakça'ya açlık grevi eyleminin "DHKP-C terör örgütü açık alan yapılanmaları tarafından organize edildiği ve masum hak arama talebinden çıkarak, terör örgütünün eleman devşirme çalışmalarına dönüştüğü, müzahir kitleyi bir arada tuttuğu bir sürece girildiği, söz konusu eylemin devam etmesiyle açlık grevi eyleminin 'ölüm orucu' eylemine dönüştürülebileceği, bunun neticesinde eylemcilerin olası ölümleri üzerinden terör örgütünce ajitasyon yapılabileceği" gibi bir dizi suçlama yöneltildi.

Avukat Selçuk Kozağaçlı da Twitter hesabından savcının sorguda Gülmen ve Özakça'ya yaptıkları eylemlerin asıl amacını, Gezi Parkı protestolarına benzer olaylar başlatmak isteyip istemediklerini ve bu eylemin kendilerine ne gibi menfaatler sunduğu gibi bazı sorular yönelttiğini söyledi.

Gülmen, mahkemeye çıkmayı beklerken çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan videoda, tutuklama istemiyle ilgili olarak, "Evet bizi tutuklayabilirler, ellerinde tek bir delil olmamasına rağmen bugün bunu yapabilirler. Ama biz ezilmeyi reddetmeye hapishanede de devam edeceğiz" dedi.

Gülmen ve Özakça, 76 gün önce KHK ile ihraç edilmelerini protesto etmek ve işlerine geri dönmek için Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci, bu hafta içerisinde evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı.

Özakça ve Gülmen'in gözaltına alınmasının ardından Çevik Kuvvet eylemlerin yapıldığı anıtın etrafını bariyerlerle çevirmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Necati Yılmaz, Eren Erdem, Ali Haydar Hakverdi ve Utku Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı'nda yedi saati aşkın oturma eylemi yaptı.

CHP'li vekiller, Gülmen ve Özakça'nın Salı günü akşam saatlerine kadar serbest bırakılmaması halinde, süresiz ve dönüşümlü oturma eylemine başlayacaklarını açıkladı.