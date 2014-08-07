İngiltere'de açık eşcinsellerin iş görüşmesine çağrılma olasılığı yüzde 40 daha düşük

İngiltere’de yapılan bir çalışmanın bulgularına göre, eşcinsel erkek adayların iş görüşmesine çağrılma olasılığı heteroseksüel erkek adaylara göre yüzde 39 daha düşük. Eşcinsel kadın adaylar ise, heteroseksüel kadın adaylara göre yüzde 42. 7 daha düşük şansa sahip.

İş başvurusunda bulunurken cinsel yöneliminizi CV’nizde açıkça belirtmeniz görüşmeye çağrılma olasılığınızı etkiler mi? İngiltere’de Anglia Ruskin Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre cevap evet.

KaosGL’de yer alan habere göre, ekonomi bölümünden Dr. Nick Drydakis’in “International Journal of Manpower” adlı hakemli dergide yayınlanan araştırması, Güney Kıbrıs’ta cinsel yönelimin istihdamı nasıl etkilediğini inceliyor.

Araştırmada, aşağı yukarı benzer özellik ve deneyimlere sahip heteroseksüel ve eşcinsel iki erkek ile iki kadın adına farklı çalışma alanları için internet üzerinden 9,062 tane sahte iş başvurusunda bulunuluyor. Adaylar arasındaki tek fark ise, “eşcinsel” adayların CV’lerinde bir eşcinsel derneğinde üye ya da gönüllü olduklarını belirtmeleri.

İşverenler önyargılarından kaybediyor

Çalışmanın bulgularına göre, eşcinsel erkek adayların iş görüşmesine çağrılma olasılığı heteroseksüel erkek adaylara göre yüzde 39 daha düşük. Eşcinsel kadın adaylar ise, heteroseksüel kadın adaylara göre yüzde 42. 7 daha düşük şansa sahip.

“İşe alım süreci, istihdam ilişkisindeki belki de en önemli ancak en az anlaşılan kısım,” diyen Dr. Drydakis, bu süreçte önyargılarla karşılaşanların iş bulmak için daha fazla zaman ve kaynak harcamak zorunda kaldığını belirtiyor ve firmaların, önyargılarından ötürü pek çok yetenekli kişiyi kaçırdığının altını çiziyor.