Açık damper yine faciaya yol açtı: 3 ölü

Afyonkarahisar'da açık damper 3 kişinin canına mal oldu. Damperin çarptığı beton blok, 2 aracın üzerine düştü. Kazada, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, yüklü olan molozları boşalttıktan sonra damperi açık kalan kamyonun orta refüjdeki beton bloğa çarpmasıyla meydana geldi.
Yıkılan blok, Kudret Yücel'in kullandığı kamyon ile karşı şeritten gelen Kamil Ak yönetimindeki minibüsün üzerine yıkıldı.
Kazada, kamyon sürücüsü Yücel ile minibüs sürücüsü Kamil Ak ve oğlu Ahmet Ak hayatını kaybetti.
Yaralanan bir kişi de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.