Açık cezaevinden çıkıp boşanmak isteyen eşini öldürdü!

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde boşanma davası açan, bir süre öncesine kadar koruma verilen 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Damla İbru, dedesinin evinde uyuduğu sırada açık cezaevinden firar eden eşi Şenol İbru tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Radikal’in haberine göre, Olay, Karşıyaka İlçesi 7419/1 Sokak'taki evde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. 4 yıl önce Şenol İbru ile evlenen Damla İbru'nun iki çocuğu oldu. Eşinden şiddet gören genç kadın, 1.5 yıl önce boşanma kararı alıp dedesi 70 yaşındaki Ahmet Eker ile anneannesi 61 yaşındaki Cevriye Eker'in evine yerleşti. Boşanma davası sürerken, eşi tarafından tehdit edildiğini öne süren Damla İbru, polise başvurdu bunun üzerine de koruma kararı verildi. Ardından Damla İbru çocuklarını eşinin ailesine bırakıp Muğla'da yaşamaya başladı.

Eşi cezaevine girince İzmir'e geldi

Bir süre önce eşinin cezaevine girdiğini öğrenen Damla İbru, çocuklarını görmek için 3 gün önce kente geldi ve dedesinin evinde kalmaya başladı. Tepecik Semti'nde oturan eşinin ailesinin evine gidip çocuklarını gören genç kadın, öğle saatlerinde evine döndü.

Açık kapıdan girdi

Eşinin İzmir'de olduğunu öğrenen, adli bir suçtan hükümlü Şenol İbru, Menemen Açık Cezaevi'nden kaçıp 7419/1 sokaktaki eve geldi. Genç kadının anneannesi Cevriye Eker'in mutfakta olduğu sırada açık olan kapıdan eve giren zanlı, uyuyan eşi Damla İbru'ya bıçakla saldırdı. Genç kadını defalarca bıçaklayan Şenol İbru, gürültü üzerine Eker'in odaya girmesiyle koşarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Damla İbru'yu ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Damla İbru, burada yapılan müdahalelere rağmen öldü. İbru'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Daha önce hakkında koruma kararı verilen ancak şu an herhangi bir koruma kararı bulunmadığı ifade edilen kadının ölüm haberini alan yakınları şoke oldu. Damla İbru'nun dedesi Ahmet Eker, şunları anlattı:

"Torunum şiddet gördüğü için eşinden boşanmaya karar verdi. Devlet bir dönem koruma kararı aldı. Torunum tehdit edildiği için Muğla'daydı, eşi cezaevine girince 'Bir şey yapamaz' diye çocuklarını görmek için İzmir'e geldi. Ancak kocası nereden öğrendiyse torunumun İzmir'e geldiğini öğrenmiş. Artık kaçtı mı yoksa izinli mi çıktı bilmiyorum. Olay sırasında evde bulunan eşim, Şenol İbru'yu kaçarken arkasından görmüş hala olayın şokunu yaşıyor, torunumun öldüğünü söyleyemedik. Artık kadın cinayetleri son bulsun."