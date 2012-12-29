'Açık çağrıda bulunuyorum, artık silahlar sussun'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan hem bölge insanına hem de terör örgütünün yedeğinde siyaset yapan o malum partiye çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Artık şiddet sussun" dedi.

Şanlıurfa Abide Köprülü Kavşağı ile diğer yatırımların ortak açılışında konuşan Başbakan Erdoğan, ''Zaman zaman birileri çıkıyor, başta ana muhalefet olmak üzere bizler için diktatör, bilmem ne filan falan gibi böyle saçma sapan yakıştırmalar yapıyorlar. Aynaya baksınlar aynaya'' diye konuştu.

'Silahları hiçbir zaman tasvip etmedik'

''Taşı, sopayı, molotofkokteyli, hele hele silahları hiçbir zaman tasvip etmedik'' diyen Erdoğan, ''Şiddet, düşüncenin bittiği yerde başlar. Düşüncenin hakim olduğu yerde şiddet olmaz. Şiddet acizlerin işidir'' dedi.

AKP iktidarının yasaklara, kısıtlamalara, engellemelere son verdiğini dile getiren Erdoğan, ''Buradan hem bölge insanına hem de terör örgütünün yedeğinde siyaset yapan o malum partiye çok açık bir çağrıda bulunuyorum. Artık şiddet sussun, artık siyaset konuşsun, artık silahlar sussun, fikirler, düşünceler konuşsun, artık terör örgütü elini tetikten çeksin, silahları gömsün. Eğer varsa kalbiyle, yüreğiyle, eğer varsa fikriyle konuşsun. Bizim askerimize, polisimize, bu bölgenin insanlarına karşı tetik çeken örgüt, hiçbir hakkın savunucusu olamaz'' diye konuştu.

Konuşmasında başörtü yasağına da değinen Erdoğan şöyle devam etti: ''Kızlarımız imam hatip okullarına sokulmuyordu, üniversiteye sokulmuyordu. Suçları neydi, ne yapmışlardı? Onlar da ellerinde molotofla mı dolaşıyorlardı, taşla, sopayla mı dolaşıyorlardı? Ellerinde sapanla demir bilyeler mi kullanıyorlardı? Neydi suçları? Sadece inancı gereği başörtü.''

GAP'la ihracat 10 kat arttı

Erdoğan, ziraat odası başkanlıklarıyla tarımla ilgili yaptığı toplantıda da ''GAP için tahsis ettiğimiz kaynakların ve verdiğimiz emeklerin karşılığını görmeye başladığımızı memnuniyetle ifade ediyorum. Bölgeden yapılan ihracat yaklaşık 10 kat artarak 7 milyar liraya ulaştı. İşsizlik, yüzde 17'den yüzde 11'e geriledi'' dedi.

Erdoğan, ''Hükümetlerimiz döneminde tarım, gıda, içecek ve tütün sektörlerinde yapılan tüm uluslararası yatırımların tutarı 10 milyar lira seviyesinde'' diye konuştu.