T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Açık alan’dan korkan hükümet, 481 AVM ve 207 yeni cezaevi yapıyor"

Çiğdem Toker: Türkiye genelinde, 2012’de 337; 2013 yılında 352 adet olan olan AVM sayısının 2014’te 418’e ulaşacak

13 Ekim 2014 15:11

Kobanê eylemlerinin ardından hükümet sokak eylemlerine verilen cezaları arttırmaya yönelik bir kanun hazırlığına başladı. Tasarının yasalaşması hallinde sokak eylemlerinde tutuklamalar kolaylaşacak, verilecek hapis cezaları da artacak. Bu gelişmeyi hükümetin 5 yıl içinde 207 yeni cezaevi yapma planıyla birlikte ele alan Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker,  “Benden duymuş olmayın ama hükümet hep kapalı alanda olun istiyor, “Ya benim olursun, ya kara toprağın” misali; evde, okulda ya da işyerinde değilseniz, iki seçenek bırakıyorlar size: 
Ya cezaevinde olmalısınız ya da AVM’de” değerlendirmesinde bulundu. 

“Türkiye genelinde, 2012’de 337; 2013 yılında 352 adet olan olan AVM sayısının 2014’te 418’e ulaşacağı” bilgisini veren Çiğdem Toker’in Cumhuriyet gazetesinde “Açık Alan Korkusu” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle: 

“Her şey dahil” paket turlar gibi; takvimi ve içeriği ile “önden yüklemeli kanunlar”dönemine girdik. 

Artık böyle: 

Çıkarılması planlanan yeni bir kanunu;  o çalışmayı yapması gereken hükümetin başbakanı, bakanları veya ilgili kurumları değil; Meclis’te kabul edildikten sonra, imza için önüne gelecek Cumhurbaşkanı anons ediyor. 

Daha tasarı bile değilken Köşk imzası atılmış bu kanunun, sokaklara sıkıyönetim getirecek olması ise “agorafobi” olarak bilinen açık alan korkusunun, siyasi iktidar versiyonuna işaret ediyor. 

Benden duymuş olmayın; hep kapalı alanda olun istiyorlar. 
“Ya benim olursun, ya kara toprağın” misali; evde, okulda ya da işyerinde değilseniz, iki seçenek bırakıyorlar size: 
Ya cezaevinde olmalısınız ya da AVM’de. 

                                                 *** 

Abarttığımı düşünenler buyursun:

1. Önümüzdeki beş yıl içinde, 207 yeni cezaevi yapılacak. Bu havadisi birkaç hafta önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi. 
Nitekim bu “müjde”nin somut karşılıklarını, geçen hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) da gördük. 
OVP’ye göre Adalet Bakanlığı’na üç yıl boyunca aktarılacak yatırım ödeneklerindeki artışı, Bozdağ’ın yeni cezaevi projeleriyle birlikte değerlendirin lütfen: 

2015’te 705.2, 2016’da 780, 2017’de ise 860 milyon TL. 
Dahası, sokağa sıkıyönetim getirecek bu yasanın, tutuklamayı kolaylaştırıp hapis cezalarını arttıracağını hatırda tutarsak, 207 cezaevi yetmeyebilir bile... 

2. AVM sayısı ihtiyacın çok üzerinde artıyor. 

Türkiye genelinde, 2012’de 337; 2013 yılında 352 adet olan olan AVM sayısının ise -tamamlanacak olanlarla birlikte- bu yıl sonunda 418’e ulaşması bekleniyor. 

Kaynağım, yine sağlam: Asansöründe iki ay önce 10 işçinin öldüğü Torunlar Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı’nın raporu. Koskoca halka açık bir şirket, yatırımcısına yanlış bilgi verecek değil ya. 

418 AVM’nin 133’ü İstanbul; kalan 285’i diğer illerde. (23 yurttaşın yaşamını yitirdiği günün sabahında kapatılan Etiler Polis Okulu’nun yerine yapılacak AVM bu istatistiğe dahil değil.) 

                                               *** 

Ve son veri: 

Türkiye genelinde AVM’lerin toplam kiralanabilir alanı 12 milyon metrekareyi geçmiş. Bunun 5 milyon metrekaresi İstanbul’da 

Daha iyi görünüyor değil mi? 

Aktardığı rant ve esnafı işçileştirmesinin yanı sıra; her AVM, üzerine oturduğu on binlerce metrekare ile; çıkılacak, gezilecek, dönülecek, geçilecek sokak sayısının azalması demek. 

Sokaklara sıkıyönetim yasası, son üç yıl içinde, cezaevleri ile AVM sayısının hızla ve birlikte arttığı ülkemizdeki siyasal agorafobinin -şimdilik- son halkası. 

Otobanlaşmış sokaklarda “barış kervanı”nın nasıl yürüdüğünü de AVM’lerden izleriz artık.

 

ETİKETLER

avmcezaeviçiğdem tokercumhuriyetkobaneeylemcezaadalet bakanlığıbütçe

İlgili Haberler

Davutoğlu: AVM'leri dualarla açın

'Bir vekil tuttu, o kardeşimizi, o kardeşlerimizin elinden tutarak, sınırlarımızın içine çeken o aziz Mehmetçiğe taş atma edepsizliğini gösterdi'

Erdoğan: Salıdan sonra sokakları bu vandallardan temizleyeceğiz

'Parlamentoda kim destek verir, kim destek vermez bunları da göreceğiz. Orada da herkes iyot gibi ortaya çıkacak'

'Sabancı, Doğan, Dinçkök nasıl yapıyorsa, belediye de Etiler Polis okulu arazisine AVM dikecek'

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu: Çapulcuyum diyenler işadamlarınızı toplayın ihaleye girin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24