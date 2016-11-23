“Açığa alındım, işimi istiyorum” diyen akademisyen Nuriye Gülmen 13. kez gözaltında

OHAL kararnamesi ile Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınan akademisyen Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki direnişini sürdürüyor. Gülmen, direnişinin 15. gününde 13. kez gözaltına alındı.

AKP'nin OHAL kararnamesiyle işten çıkarılan Nuriye Gülmen, direnişini sürdürüyor.

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki direnişini sürdüren Gülmen, direnişinin 15. gününde polis tarafından bir kez daha gözaltına alındı.

Gülmen'le birlikte bugün direnişe katılan Semih Özakça da gözaltına alındı.

Bu arada işten atılan Gülmen'e destek veren lise öğrencisi Sıla Yalçın, Ankara İncirli Anadolu Lisesi tarafından okuldan atıldı.