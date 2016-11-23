T24 LogoT24 Logo
Gündem

“Açığa alındım, işimi istiyorum” diyen akademisyen Nuriye Gülmen 13. kez gözaltında

KHK ile açığa alınan KESK üyesi akademisyen Nuriye Gülmen, 13. kez gözaltına alındı

23 Kasım 2016 21:44

OHAL kararnamesi ile Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınan akademisyen Nuriye Gülmen, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki direnişini sürdürüyor. Gülmen, direnişinin 15. gününde 13. kez gözaltına alındı.

AKP'nin OHAL kararnamesiyle işten çıkarılan Nuriye Gülmen, direnişini sürdürüyor.

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki direnişini sürdüren Gülmen, direnişinin 15. gününde polis tarafından bir kez daha gözaltına alındı.

Gülmen'le birlikte bugün direnişe katılan Semih Özakça da gözaltına alındı.

Bu arada işten atılan Gülmen'e destek veren lise öğrencisi Sıla Yalçın, Ankara İncirli Anadolu Lisesi tarafından okuldan atıldı.

 

ETİKETLER

nuriye gülmengözaltıkhkaçığa almaakademisyen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24