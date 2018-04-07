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Açığa alınan Vali Yardımcısı 'FETÖ'den gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a gönderildi

07 Nisan 2018 00:09

3 Nisan'da açığa alınan Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzurum'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, geçen 3 Nisan günü İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı.

1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Erzincan'da görev yapmaya başlayan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığı gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki lojmanında gözaltına alınan Yaşar Kemal Yılmaz, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a gönderildi.

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