-AÇIĞA ALINAN ÜÇ GENERAL AYİM'E BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Balyoz Soruşturması kapsamında isimleri geçen ve açığa alınan üç general, haklarındaki işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından da Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu 22 Kasım 2010 tarihli işlemlerle açığa alındı. Üç general, açığa alınmalarına ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün AYİM'e başvurdu. AYİM, generallerin istemiyle ilgili düşünce belirtilmesi için dosyayı Askeri Savcılığa gönderdi. Savcılıktan gelecek görüşün ardından generallerin başvurusu AYİM Daireler Kurulu'nda görüşülecek.