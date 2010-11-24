T24 LogoT24 Logo
Gündem

AÇIĞA ALINAN ÜÇ GENERAL AYİM'E BAŞVURDU ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 18:12

-AÇIĞA ALINAN ÜÇ GENERAL AYİM'E BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Balyoz Soruşturması kapsamında isimleri geçen ve açığa alınan üç general, haklarındaki işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) başvurdu. Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından da Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu 22 Kasım 2010 tarihli işlemlerle açığa alındı. Üç general, açığa alınmalarına ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün AYİM'e başvurdu. AYİM, generallerin istemiyle ilgili düşünce belirtilmesi için dosyayı Askeri Savcılığa gönderdi. Savcılıktan gelecek görüşün ardından generallerin başvurusu AYİM Daireler Kurulu'nda görüşülecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24