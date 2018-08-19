T24 LogoT24 Logo
Gündem

Açığa alınan Şırnak eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı

19 Ağustos 2018 20:42

GAZİANTEP, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması \'ByLock\' kullandığı tespit edilip, Gaziantep\'te gözaltına alınarak tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos\'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan \'ByLock\' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, \'Terör örgütüne üye olmak\' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GAZİANTEP DHA FETÖPDYVali YardımcısıAdem ErgülGaziantepBakanlığıFETÖPDYAğustosGaziantep Cumhuriyet BaşsavcılığıncaErgülNöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24