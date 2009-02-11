Acıbadem'den 2009'da 5 yeni hastane

Geçen yıl 1.5 milyon hastaya hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu, 2009 yılında açacağı 5 hastane için 290 milyon dolarlık yatırım yapacak.



İMKB'de işlem gören tek sağlık kuruluşu olan ve Türkiye genelinde 21 noktada hizmet veren Acıbadem Sağlık Grubu, 2009 yılına yeni yatırımlarla girdi. Geçen yıl mevcut hastanelerde yenileme ve teknolojik geliştirmelere 185 milyon dolarlık yatırım yapan Acıbadem Sağlık Grubu, bu yıl ise açacağı 5 hastane ile toplam 290 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirecek.



Yaşanan ekonomik krizin planladıkları yatırımları etkilemediğini aktaran Aydınlar, şubat ayının sonlarında hasta kabulüne başlanacak Maslak hastanesinden sonra Adana'da da hastane açacaklarını açıkladı.



5 yeni hastaneden biri olan dün açılışı yapılan Acıbadem Maslak'ın yatırımlarda aslan payını aldığını belirten Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Referans gazetesine yaptığı açıklamada, "Maslak Acıbadem'de tüp bebekten kansere kadar tüm tedaviler uygulanabilecek. Önümüzdeki hafta da Adana'yı açacağız. 20 bin metrekare üzerine kurulu Adana hastanesine 70 milyon dolar, bunun hemen ardından açacakları Kayseri hastanesi için de 65 milyon dolar kaynak ayırdık. Hemen ardından 50 milyon dolar yatırım yapılan Eskişehir ve Beşiktaş hastanelerinin de açılışını gerçekleştireceğiz" dedi. Aydınlar, 2010 yılı başında ise Bodrum'da hastane açacaklarını söyledi.



Maslak referans merkezi olacak



Geçen yıl 7 bin çalışanla 1.5 milyon kişiye hizmet verdiklerini aktaran Aydınlar, bu yatırımlarla 27 sağlık merkezine ulaşacaklarını ve çalışan sayısının 10 bine çıkarılacağını söyledi. Aydınlar, 2008 yılında 425 milyon TL ciro elde ettiklerini 2009 hedeflerinin ise 550 milyon TL ciro olduğunu kaydetti.



40 bin metrekarelik bir alanda kurulu 191 yatak kapasiteli Acıbadem Maslak hastanesinin tamamen dijital özellikli bir sağlık merkezi olduğunu belirten Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Meri Bahar ise hastanenin teknolojik donanımıyla yabancı hastalardan da ilgi göreceğini belirtti. "Özellikle de son yıllarda yurtdışından gelen hastaların sayısındaki artış var. Eskiden sadece göz, estetik dişhekimliği, estetik operasyonlar için ülkemize gelen yabancı hastalar artık yetişkin ve pediatrik onkoloji, yetişkin ve çocuk beyin cerrahisi, ortopedi, yetişkin ve çocuk kalp damar hastaları, kadın doğum, tüp bebek tedavileri ve diğer hastalıklar konusunda da geliyor" diyen Meri Bahar, Maslak hastanesinin özellikle kanser tedavisinde Ortadoğu, Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkelerden hastaların referans merkezi olacağını kaydetti.



Türkiye'de ilk defa 30 dakikalık radyoterapiyi 1-2 dakikaya indiren Rapidarc teknolojisinin kullanıldığı Maslak hastanesinde, en yeni teknolojili dijital röntgen, mamografi, ultrasonografi, MR cihazlarının yer aldığını ifade eden Bahar, "Türkiye'nin tam donanımlı ilk dijital radyoloji departmanı da hizmete girecek" dedi.



İş adamları için VIP odası



191 yatak kapasiteli Maslak hastanesi bir ilke de imza atıyor. Hastanenin VIP bölümünde yer alan tam teşekküllü bir oda iş adamlarının günlük işlerini yürütebileceği şekilde dizayn edilmiş. 24 saat hemşire gözetiminde olabilecek bu hastalar için bir sekreter bölümü yer alıyor. Dijital tüm olanakların bulunduğu bu odada bir refakatçi ve toplantı bölümü de düşünülmüş. Ayrıca bu odada her türlü ikram olanakları da bulunuyor.



Acıbadem Üniversitesi eğitime başlıyor



Açacakları Acıbadem Üniversitesi'nin ise 2009 yılı Eylül ayında eğitime başlayacağını aktaran Acıbadem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Pamir, burada 400 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. Öğrencilerin yüzde 28'inin burslu olacağını ve bu oranla vakıf üniversiteleri içinde ilk sırada yer alacaklarını belirten Pamir, müfredatın ise Harward Üniversitesi işbirliği ile oluşturulduğunu kaydetti.

