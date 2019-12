Acıbadem Maslak, ‘onkoloji üssü’ olacak

Onkoloji üssü olacak

Özel hastane sektörünün önde gelen grupları arasında yer alan Acıbadem Sağlık Grubu’nun, bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Maslak Hastanesi, hasta kabulüne başladı.Yerleşim ve iş merkezlerine yakın Maslak’ta, 115 Milyon dolar yatırımla gerçekleştirilen Acıbadem Maslak Hastanesi, yarıya yakın öğretim üyesi olan hekim kadrosu, mimari konsepti, yüksek teknolojisi, fiziki mekânları, iç donanımı, özellikli tıbbi hizmetler yelpazesiyle “ilkleri ve farklılıkları” bünyesinde taşıyor.İstanbul’un en büyük özel hastanelerinden biri olarak yaklaşık 40 bin m² kapalı alanda 191 yatak kapasitesiyle hizmete açılan Acıbadem Maslak’ta, multidisipliner (disiplinlerin birbirini tamamlaması ve desteklemesi) yaklaşım ve branşlaşma öne çıkıyor. Bu çerçevede; Kanser ve Radyoterapi Merkezi, Meme Kliniği, Tiroid Kliniği, Karaciğer Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi Merkezi, Gastrointestinal Cerrahi Merkezi, Ortopedi Kliniği, Göz Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Tüp Bebek Merkezi, Girişimsel Kardiyoloji, Elektrofizyoloji ve Girişimsel Radyoloji Laboratuvarları, Üçüncü Düzey Yenidoğan Yoğun Bakım gibi birçok özel üniteler oluşturuldu.Acıbadem Maslak Hastanesi, özel sağlık sektöründe öncülük ettiği branşlaşma ve multidisipliner yaklaşım sayesinde bir hastalıkla ilgili tüm tetkik ve tedavinin dünyadaki en son medikal teknoloji ile tümüyle kendi çatısı altında gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyor.Bütün cerrahi dallarda onkolojiye yönelik uzmanlaşmış deneyimli cerrahlar, özel kemoterapi alanları ve radyasyon onkolojisi servisleriyle Acıbadem Maslak Hastanesi, özel sağlık sektöründe bu alanda yapılan en büyük teknolojik yatırımlardan birine sahip bulunuyor. Hastanenin güçlü teknolojik donanımı arasında dünyada kanser tanısı ve takibi için kullanılan, en hızlı ve gelişmiş yöntemlerden biri olan “PET CT” ve dünyada üçüncü, Türkiye’de ilk olan 30 dakikalık kanser tedavilerini 1-2 dakikaya indirebilen “Rapidarc” teknolojisi bulunuyor.Farklı sistemleri tek merkezden birbirlerine entegre ederek çalıştıran “akıllı bina” teknolojisine sahip olan Acıbadem Maslak, her türlü tıbbi bilginin elektronik kayıt sitemiyle en güvenli şekilde hekime ve hastaya sunulduğu dijital hastane, kağıtsız ve dosyasız hastane olma yolunda tüm donanıma sahip bulunuyor. Hastanenin yakın dönem planları arasında hastanın, tedavisiyle ilgili olarak hastanede herhangi bir ıslak imza kullanmadan her türlü işlemini dijital ortamda gerçekleştirmesini sağlamak bulunuyor.Acıbadem Maslak’ta yeni doğan ve çocuklar için hem tıbbi, hem de dekoratif anlamda özel düzenlemeler yapıldı. Acil serviste bile yetişkinlerden ayrı özel bölümlere sahip olan çocukların tetkik ve tedavi edileceği tüm alanlar dekorasyon bakımından çocuklara uygun olarak düzenlendi. 16 oda kapasiteli yenidoğan yoğun bakım bölümünde bulunan özel aile odalarında, bebekler aileleri ya da bir refakatçisiyle birlikte kalabilecek; böylece tedavi sırasında ailesinin ilgi ve desteğini alması sağlanacak.Hasta güvenliği ve konforunun ön planda tutulduğu Acıbadem Maslak’ta, hasta odalarındaki mobilyalardan, hasta ve hasta yakınlarının dinlenme alanlarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar planlandı. Ayrıca genelde hastanelerde alt katlarda, loş odalarda olmaları alışıla gelmiş yoğun bakım ve radyolojik tetkik odalarının gün ışığı alan ferah mekanlar olmasına özen gösterildi. Hasta odaları orman manzarasına bakar şekilde konumlandırıldı; hasta ve hasta yakınları için dinlenme alanlarında rahat bir okuma olanağı yaratan kütüphaneler oluşturuldu. Hastanenin, ameliyat salonlarından canlı yayınların gerçekleştirilebileceği 150 kişi kapasiteli amfisinde ise, konusunda uzman dünya çapında hekimlerin davet edileceği özel konferansların yapılması planlanıyor.9’u ileri seviyede steril ve yüksek teknolojiye sahip olmak üzere, toplam 15 ameliyathaneye sahip olan hastanenin ameliyathanelerinden biri organ nakli ve yüksek enfeksiyon riski olan girişimlerin güvenle yapılmasına olanak sağlayan “ultra-clean” teknolojiyle donatıldı. Hastanenin Kadın-Doğum bölümü’nde ise anne adaylarının doğumhaneye gitmeden odalarında doğum yapabilmelerini sağlayan LDRP sistemleri bulunuyor…