Acıbadem Kayseri Hastanesi hizmete açıldı

Acıbadem Sağlık Grubu, 24. sağlık kuruluşu olan hastaneyi Kayseri'de hizmete açtı.



Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hastanenin açılışında, gruplarına bağlı sağlık kuruluşlarında dünyadaki son teknolojik imkânları kullanarak, en iyi sağlık hizmetini verdiklerini belirtti.



Teknolojiyi doğru kullanıp nitelikli sağlık hizmeti verme ilkesiyle hareket ettiklerini ifade eden Aydınlar, Kayseri hastanesinin gruplarının 24. halkası olduğunu, Beşiktaş, Eskişehir ve Bodrum Hastaneleri ile şube sayılarını 27'ye çıkaracaklarını bildirdi.



Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde, Kayseri'de olmayan birçok teknolojik yeniliğe imza attıklarını kaydeden Aydınlar, şu bilgileri verdi:



''Tümör tespitinde kullanılan en ileri görüntüleme tekniği olan PET CT teknolojisi ve 6 saniyede kalp anjiyosu olanağı sunan çift kaynaklı bilgisayarlı tomografi Kayseri'de ilk kez hastanemizde hizmete girdi. Ayrıca, haziran ayında hizmete girecek radyasyon onkolojisi cihazlarımız da yine Kayseri'de ilk kez uygulamaya girecek. Hastanemiz için toplam 55 milyon dolar yatırım yaptık. Son teknoloji ürünü cihazlarla en iyi sağlık hizmeti vereceğimiz hastanemizde, ayrıca tarihi bir binayı da yeniden ayağa kaldırmanın sevincini yaşıyoruz. Atatürk'ün 1924'te Memleket Hastanesi olarak hizmete açtığı tarihi hastaneyi restore ettirdik. Bu binayı sosyal etkinlikler için Kayseri halkının hizmetine sunmayı planlıyoruz.''



Acıbadem Üniversitesi'nin de bu yıl eğitime başlayacağını hatırlatan Aydınlar, üniversiteye 425 öğrenci alınacağını bildirdi.



Aydınlar, gazetecilerin soruları üzerine kalp hastalıkları ve kanser tedavileriyle ilgili branşlarda SGK ile anlaşma yapacaklarını kaydetti.



Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Ahmet Şahin de, 18 yıllık deneyimlerini Kayseri halkıyla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını, her gittikleri yerde en iyi sağlık personeliyle çalışarak en iyi hizmeti verme gayretinde olduklarını ifade etti.



Hastane ortaklarından Dr. İsmail Tamer de, ünü Türkiye'yi aşıp dünyaya ulaşan Acıbadem Grubu'nun hizmetlerini Kayseri'ye getirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından, katılımcılar hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.



22 bin metrekare kapalı alanda tüm tıbbi branşlarda tanı ve tedavi hizmeti verecek olan hastanenin 25'i yoğun bakım 110 yatak kapasiteli olduğu bildirildi. 250 personel ile hizmete başlayan hastane, tam kapasite ile çalıştığında personel sayısının 800'e ulaşacağı belirtildi.



(AA)

