Acemi komandonun intihar oyunu tutmadı!

T24- Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevi yaparken, göl kenarına not bırakarak ortadan kaybolan acemi erin firar ettiği anlaşıldı. Firari er, gittiği Giresun'da ailesi tarafından yetkililere teslim edildi.



Eğirdir Gölü kenarında montunun içinde “Askerlik görevimi yapamadım. Hakkınızı helal edin” notu bırakarak ve firar eden Osman K. (20) dün gece memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesi Ege köyündeki baba evine geldi.



Askerden firar ederek evine gelen Osman K.'nın ailesi, oğullarını köy muhtarı ile bu sabah Görele Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.



Görele Jandarma Komutanlığına götürülen Osman K.'nın buradaki işlemlerinin ardından birliği olan Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına teslim edileceği bildirildi.



Eğirdir Gölü kenarında cuma günü bir vatandaş tarafından bulunan montun biri cebinde, diğeri de üzerinde aynı kişi imzalı iki not bulunmuş, yapılan araştırma sonucunda montun Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında vatani görevini yapan, Giresun'un Görele ilçesi nüfusuna kayıtlı 1990 doğumlu Osman K'ye ait olduğu belirlenmişti.



Osman K., bıraktığı ilk notta “Askerlik görevimi yapamadım. Hakkınızı helal edin. Beni ararsanız gölde arayın”, ikinci notta ise “Kimse beni istemiyor, artık huzura kavuşmak istiyorum. Kimse ölümümden sorumlu değildir. Suyu arayın, suyun dibinde olacak cesedim elbet sahile vuracak. Elveda. Affedin beni canım ailem” yazmış, durumun polise bildirilmesi üzerine, Eğirdir Dağ Arama Kurtarma (EDAK), Jandarma, Isparta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile polis kayıp olduğu bildirilen Osman K'yi arama çalışması başlatmıştı.



