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ACEMİ KASAPLAR HASTANELERE AKIN ETTİ

Haber- Kamera: Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Kurban Bayramı'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti

21 Ağustos 2018 14:36

Haber- Kamera: Zeki GÜNAL - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Kurban Bayramı\'nda kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere akın etti.  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen ve kesim sırasında kolundan yaralanan bir vatandaş  \"6 yıllık kasabım, kesim yaparken satırı kazayla koluma vurdum. 50-60 tane müşterim vardı ama kısmet olmadı. 8\'inci kesimde yaralandım\" dedi.  Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kurban keserken yaralanan 17 kişi başvurdu. Kurban keserken kurbanın altında kalarak yaralanan bir vatandaş da  Haydarpaşa Numune  Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü
-Kurban keserken yaralanıp acil servise gelenler
-Röportaj
-Haydarpaşa hastanesine getirilen vatandaştan görüntü
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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