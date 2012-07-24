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Bilim / Teknoloji

ODTÜ'lüler damarları birkaç saniyede görüntüleyen cihaz yaptı

İlk denemede bulunamayan ince damarlar ODTÜ’lü gençlerin yaptığı cihaz sayesinde artık birkaç saniye içinde görüntülenecek

24 Temmuz 2012 13:40

Hemşirelerin ilk denemede bulamadığı damarlar yüzünden işkence haline gelen kan alma artık ODTÜ’lü gençlerin yaptığı cihaz sayesinde kolaylaşacak.

Özellikle kadın ve çocuklarda damarların ince olması nedeniyle hemşireler tarafından ilk denemede bulunamayan damarlar bu cihaz sayesinde birkaç saniyede görüntülenecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ODTÜ Teknokent Viavis firmasından Emre Yılmaz  ve Emir Konuk'un damar görüntüleme aleti, hastaneler tarafından rağbet gördü.

Hacettepe, Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakülteleri ile Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde cihaz şimdiden kullanılmaya başladı.

Dünyada aynı işlevi gören ürünlerden birisi 16 bin diğeri ise 57 bin liraya satılırken, ODTÜ'lü genç mucitler aynı aleti 100 liraya üretti.

Damar görüntüleme aleti genç girişimcilerin intel global yarışmasında 147 ülke arasında 8'inci yaptı.

Ayrıca damar tanıma aleti, kalp-damar hastaları için hayati öneme sahip anjiyo için de umut oldu. Doktorların talebi üzerine genç mucitler cihazı anjiyo için de geliştirmeye başladı.

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kan almaODTÜ Teknokent ViavisEmre YılmazEmir KonukhemşireODTÜ

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