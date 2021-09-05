Acele kamulaştırma kararı yayımlandı; tarlalar Kanal İstanbul’a yol olacak

Resmî Gazete’de önceki gece yarısı yayımlanan kararla Kanal İstanbul projesiyle bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Nakkaş - Başakşehir kesimi için acele kamulaştırma kararı alındı. Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda “Kuzey Marmara Otoyolu (3. boğaz köprüsü dahil) projesinin Nakkaş - Başakşehir kesimi” güzergâhı yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, projenin bu bölümü Çatalca, Yeşilbayır kavşağında başlıyor, Başakşehir kavşağında bitiyor. Kararda yer alan kroki incelendiğinde yolun Kanal İstanbul güzergâhıyla da bağlandığı görülüyor. Kamulaştırılacak alanların da parsel parsel yer aldığı karar Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinin bazı mahallelerini kapsıyor. Bu listeye göre arazilerin çoğunluğu tarla alanı.

Sazlıbosna Mahallesi’nde çok sayıda tarla alanının yola gittiği görünüyor. Avcılar, Firüzköy üzerinde ise bazı yerleşim ve işyeri alanları da karar kapsamına alınmış. Ayrıca kararda Başakşehir, Hoşdere Mahallesi’nde konut, sosyal tesis, İkitelli-2 Mahallesi’nde park ve ilköğretim alanı, Büyükçekmece’de ise tarla ve villaların olduğu araziler de var.