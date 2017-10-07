'Acele kamulaştırma' ile arsasının elinden alınmasına direnen 87 yaşındaki adama gözaltı!

Rize'nin Pazar İlçesi'nde doğalgaz boru hattının geçirileceği araziler için 'Acele kamulaştırma' kararı alındı, iş makineleri çalışmaya başladı. Düşük bulduğu kamulaştırma bedelinin kendisi ile birlikte 17 hissedara bölünmesine tepki gösteren 87 yaşındaki Ziya İslamoğlu, 'Lütfen arsama girme ev yapacağım. Saygılarla' yazılı döviz astığı arsa üzerinde oturma eylemi başlattı. 3 saat süren çabalara rağmen ikna edilemeyen İslamoğlu, direndiği jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BOTAŞ, Rize'nin Çayeli ile Ardeşen ilçeleri arasında doğalgaz boru hattı için proje hazırladı, bazı araziler için 'Acele kamulaştırma' kararı aldırdı. Pazar İlçesi Hamidiye Köyü'nden geçirilen boru hattı için iş makineleri 12 metre genişliğinde hat kazmaya başladı. Arazi bedeli kendisi ile birlikte hissesi bulunan 17 kişiye yatırılan ancak kullandığı arsanın kendisinin olduğunu iddia eden ve bedelin kendisine verilmesini isteyen Ziya İslamoğlu iş makinelerinin yolunu kesti. Kamulaştırma bedelini de düşük bulan İslamoğlu, 'Lütfen arsama girme ev yapacağım. Saygılarla' yazılı döviz astığı arsa üzerine oturma eylemi başlattı. Müteahhit firma yetkilileri, köy muhtarı ve jandarma ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı Ziya İslamoğlu, "Parayı bana vereceksiniz, yoksa beni ezip geçmeden arsaya giremezsiniz" sözleri ile karşı çıktı. Tartışmalar sürerken arsada ölçüme başlayan firma çalışanlarına müdahale ederek uzaklaşmalarını isteyen İslamoğlu kendisini ikna etmeye çalışan jandarma komutanını da dinlemedi.

3 saat direndi

3 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince jandarma ekipleri İslamoğlu'nu zorla askeri araca bindirmek istedi. 4 askerin çabasına rağmen araca bindirilemeyen Ziya İslamoğlu, alandan uzaklaştırıldı, başında askerler nöbet tuttu. Bu sırada arsaya giren iş makinesine yönelmek isteyen İslamoğlu'nu jandarma ekipleri engellemeye çalıştı. Sakinleştirilemeyen Ziya İslamoğlu, jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.



İş makinesi çalışmasını sürdürürken bu kez Ziya İslamoğlu'nun oğlu Hayrettin ve kızı Melek İslamoğlu çalışmalara tepki gösterdi.Jandarmanın engellediği iki kardeş alandan uzaklaştırıldı.

İş makineleri jandarma eşliğinde çalışmaya devam etti.(DHA)