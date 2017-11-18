AC/DC'nin kurucularından Malcolm Young hayatını kaybetti

Avustralyalı efsane rock grubu AC/DC'nin gitaristi Malcolm Young 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gitarist, uzun süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu.

Young'ın ölüm haberini bir açıklamayla ailesi duyurdu.

Malcolm Young, grubun güçlü ritm gitar riflerine imza atıyordu.

AC/DC, Malcolm Young ve kardeşi Angus Young tarafından 1973'te kuruldu. 1975'teki High Voltage albümünden 2014'teki Rock or Bust'a kadar albüm satış rakamları 200 milyonu geçti. AC/DC albümleri sadece ABD'de 71 milyon satış rakamlarına ulaştı.

1953'te Glasgow'da doğan Malcolm Young, 10 yaşındayken ailesiyle birlikte Avustralya'ya taşındı. 2014 yılında kendisine demans teşhisi konmuştu.