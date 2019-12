T24 - Twist markası için hazırladığı özel koleksiyonun tanıtımına katılan Ajda Pekkan, ‘Yeni kreasyon için çekilen fotoğraflarda bacaklarınız çok güzel. Photoshop kullanılmalı mı?’ sorusuna ‘Açayım mı? Onu mu istiyosunuz?’ diye esprili bir yanıt verdi.







Her dönem takip edilen bir stil ikonu olmayı başaran süperstar Ajda Pekkan, Yalçın Ayaydın’ın sahibi olduğu Twist markası için özel bir koleksiyon hazırladı. Ajda Pekkan For Twist adı taşıyan ve Süperstar’ın gardırobundan, albümlerinden, fotoğraflarından, filmlerinden ilham alınarak tasarlanan koleksiyon IKSV X Restaurant’ta düzenlenen bir basın toplantısı ile tanıtıldı. Pekkan tanıtımda kendi tasarladığı leoparlı tulumu ve kollarındaki deri takılarla göz kamaştırdı.

Koleksiyonunda 0’dan 42 bedene kadar kıyafet bulunduğunu belirten Pekkan, gazetecilerin “Yeni kreasyon için çekilen fotoğraflarda bacaklarınız çok güzel. Photoshop kullanılmalı mı?” sorusuna “Açayım mı? Onu mu istiyorsunuz?” cevabını verdi. Bacaklarının fotoğraflardaki inceliğinin gerçek olduğunu söyleyen Pekkan, “Photoshop her zaman olmalı. Bunun karşısında değilim. En ufak bir detayda lazım oluyor. En çok kilo problemlerinde kullanılması, genişliği daraltmaları çok güzel bir şey. Dünyadaki mankenlerin çekimi de bir illüzyona bağlı olarak yapılıyor ki, insanları cezbetsin” diye konuştu.





1 mİlyon lira alacak



Ayaydın & Miroglio Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, ürünlerin tüm gelir gruplarına hitap ettiğini söyledi. Ayaydın, “Ajda Pekkan For Twist, tüm Twist mağazalarında bulunabilir. Ama fazla sayıda üretilemedi. Fiyat aralığı da çok yukarıda değil. Bu yıl 25 modelde 50 bin parça ürün üretiliyor. Yaklaşık 5 milyon TL’lik gelir edilecek ve yüzde 20’si, 1 milyon gibi bir rakam da Ajda hanıma gidecek. Moskova’daki Twist’te de Pekkan tasarımları bulunacak” diye konuştu.