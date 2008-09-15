Eski Çevre Bakanı Osman Pepe ile Acarlar firmasını karşı karşıya getiren Acaristanbul villarına Beykoz Belediyesi’nden yeniden ruhsat verildiği ortaya çıktı.



Beykoz Belediyesi’nin daha önce orman katliamı yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verdiği Acaristanbul’a yeniden ruhsat verdiği ortaya çıktı. Geçen yıl Acaristanbul’da villa inşaatlarının orman arazisine verilen izinden fazla yayıldığı iddia edilmişti. Beykoz Belediyesi önce yıkım kararı vermekte zorlandı. Ancak Orman Bakanı Osman Pepe’nin ısrarı ve resmi itirazlarıyla belediye encümeni çekişmeli bir oylama sonucunda villalar için yıkım kararı aldı.



Bunun üzerine Acar İnşaat, İdare Mahkemesi’ne alınan yıkım kararı için itiraz etti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Acaristanbul için verilen yıkım kararı ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bu karar; hem Acarları hem de yıkım sonrasında tazminat davalarıyla karşı karşıya kalacağını düşünen ama bakanlığın ısrarı ile yıkım kararı alan Beykoz Belediyesi’ni rahatlattı.



Mahkeme, daha sonra karar vererek belediyenin verdiği para cezalarını da kaldırdı. Acarlar bu karara dayanarak ruhsatın yeniden verilmesi talebiyle belediyeye başvurdu.

Beykoz Belediyesi daha önce orman katliamı yapıldığı iddiasıyla yıkım kararı verdiği 144 villa için tekrar ruhsat verilmesine karar verdi.

Belediyenin, idare mahkemesinin kararına dayanarak ruhsatı verdiği belirtiliyor. Ancak Beykoz Belediyesi’nin yerel mahkemenin kararına itiraz hakkını kullanmadan ruhsatı tekrar verdiği belirtiliyor.

Şimdi gözler Osman Pepe’nin ardından Çevre ve Orman Bakanı olan Veysel Eroğlu’na çevrildi.

