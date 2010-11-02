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ACAR'IN AİLESİ 7 YIL ÖNCE İSTANBUL'A TAŞINMIŞ VAN (A.A)

02 Kasım 2010 21:38

-ACAR'IN AİLESİ 7 YIL ÖNCE İSTANBUL'A TAŞINMIŞ VAN (A.A) - 02.11.2010 - İstanbul Taksim'de önceki gün saldırı düzenleyen Van'ın Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Vedat Acar'ın ailesinin, 7 yıl önce İstanbul'a taşındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 31 Ekim Pazar günü saat 10.40 sıralarında Taksim Meydanı'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bekleme noktasına saldırı düzenleyen Van-Gürpınar nüfusuna kayıtlı Vedat Acar'ın (24) ailesi, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Uzungedik köyü Çığlı mezrasından 7 yıl önce İstanbul'a taşındı. 11 çocuklu ailenin 4. çocuğu olan Acar'ın, ağabeyi Hamdullah Acar dışındaki tüm aile bireylerinin, İstanbul'un Bağcılar semtindeki Evren Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

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