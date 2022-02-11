Erk Acarer'den Ahmet Şık'a 'Sedat Peker' göndermeleri: Ancak bu kadarını bağışlayabilirim!

Gazeteci Erk Acarer, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'e atfen yaptığı haberler konusunda kendisine 'piarcı' denildiğini belirterek hem kendini savundu hem de isim vermeden Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a sert eleştirilerde bulundu. Acarer, Peker'le ilgili yaptığı haberleri kast ederek "Gelin yine sadece haberlerimi kaynak göstermeden kullanmaya devam edin. Ancak bu kadarını bağışlayabilirim!" dedi.

Acarer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu açıklamaları yaptı:

"1-‘Çok sevdiğimiz’ milletvekili-eski gazeteci arkadaşımız. Bize Peker’den haber veriyoruz diye ‘piarcı’ demiş. Artık konuşmanın zamanı geldi. Ben de isim vermeden birkaç soru sorayım: Kendisi ‘dosyalar Erk Acarer ile paylaşıldı’ diye neden ve kime sitem etmiştir?

2-Beni kaynağım ile yakın ilişkiler kurmak için suçlarken, aynı kaynağa dolaylı yollardan, “Ben bu kaynakla yakın ilişkiler nedeni ile biraz endişeliyim” demiş midir dememiş midir?

3-Sürekli ben haber yaktıktan 20 dakika sonra, neden haberimi evirip çevirip takla attırarak aynısını yazmaktadır?

Bunu hangi kurumlarda başka kimlere yapmıştır. Haber kıskançlığı yüzünden ne zamanlarda krizler yaratmıştır?

4-Kıbrıs konusunu isim isim incelemekteyim. Dosyaları evelinden biliyorum. Sadece dosya çekmem, dosyayı bağlamı ile incelerim. Sızmaları bildiği için kendisini benle karıştırıyor olabilir mi?

5-Yine dolaylı yollardan kaynağa hakkımda popülerite kazanmaya çalışıyor ifadelerini kullanıp, bana ver baskısı yaparken bu iş vekil-gazeteci popülerliğini zorlamaz mı?

6-Peker konusunda şunu söylemekteyim. Sadece 20 yıllık bir figür değil 30 yıllık bir figür. Ben bu sırların peşindeyim.Benim için mesele popüler olmak ve bu hayattan rant sağlamak değildir. Öyle olsa önce vekil olur sonra meyhane açardık.Hırs kötü.Siyasi kurumlar da dikkatli olmalı!



7-Türkiye’de bazı odaklar çeşitli saikler ile haber yaptırmaz! Bu sadece iktidar geçerli değildir. Entelajlar kurulur, adamlar kayrılır. Hatalarım ile günahlarım ile gazetecilik mesleğine aşık bir kişiyim. Sizin kalıplarınızla, sizin ‘ahlaklı’ ahlak anlayışınızla yaşamıyorum!

8-Dediğim gibi gazetecilik zor. Hataya açık. Lakin ben kamu yararına haber yapan, meslektaşları ile haber paylaşmaya gönüllü iyi niyetli bir gazeteciyim.

9-Evet çok bilen bir gazeteciyim. Hem de her konuda. Bu bir hayat riski taşır. Ancak bana bununla daha fazla ahlaklı olduğuna inanmadığım bilgi verdirmek zorunda bırakmayın!

Gelin yine sadece haberlerimi kaynak göstermeden kullanmaya devam edin. Ancak bu kadarını bağışlayabilirim!

Tüm medyaya çağrımdır. Bu mevzuyu örtmeyin!"