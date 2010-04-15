Acaba Lucescu Elano için ne düşünüyor?

T24- Sezon başında Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Elano'yu öve öve bitiremeyen Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu, eski futbolcusunu son yorumunda yerden yere vurdu. Sabah gazetesine temmuz ayında Elano için “Zeki, yetenekli ve lider özelliklerine sahip. GS’nin son yıllardaki en iyi transferi” yorumunu yapan Lucescu, bugün Vatan gazetesinde yer yorumunda “Elano sert liglerin futbolcusu değil. Hocasına problem çıkartan bir tip. Sahaya karakter de koymaz. Keşke G.Saray yönetimi, ona bu kadar para yatırmadan bana sorsaydı” dedi.

Bugün (15 Nisan 2010) Vatan ve (31 Temmuz 2009) Sabah gazetelerinde yer alan Lucescu’nun, Galatasaraylı oyuncu Elano hakkındaki değerlendirmeleri şöyle

SABAH'IN HABERİ

Cimbom'un yeni yıldızı Elano'yu eski hocası Lucescu anlattı: "Zeki, yetenekli ve lider özelliklerine sahip. Her maçı çözebilir. G.Saray'ın son yıllardaki en iyi transferi"

Galatasaray, transferde bir bombayı daha patlattı ve Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Elano Blumer'i kadrosuna kattı. Milli futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği açıklandı.

19 MİLYON EURO

7 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, 4 yıllık imza anlaştığı orta saha oyuncusuna senede 3 milyon Euro ödeyecek. Maliyeti 19 milyon Euro'yu bulan Elano'yu Brezilya'dan Avrupa'ya ilk getiren Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya sorduk. Doktoru izin vermediği için takımının çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında Timişoara ile 2-2 berabere kaldığı maçta sahaya çıkamayan Lucescu'nun gün boyu telefonu kapalıydı. TSİ 21:00 sıralarında telefonunu açtı. Romen hoca, 9 Ağustos'ta ligde karşılaşacağı Metalurg Donetsk'in Avrupa Ligi 3. ön elemesinde Ljubljana ile oynadığı maçı izliyordu. Maçtan sonra 22:20'de bize geri döndü. Çarşamba 64 yaşına bastığı doğum gününü kutladıktan sonra bütün gün telefonu kapalı olduğu için sağlığını sorduk. "Elano transferini duyunca bütün gün telefonumu kapattım. Başıma geleceği biliyordum. Türkiye'den sayısız gazeteci arayacaktı. Bana ulaşan ilk gazetecisin" yanıtını verip Elano'yu anlatmaya başladı: "Çok zeki bir oyuncu. İnanılmaz yeteneklidir. Hem zeki hem de yetenekli bir futbolcu bulmak zordur. Ve Elano tam böyle bir oyuncudur. Sahada sorumluluk alır; lider özelliğini ortaya koyar. Rakip kaleye gitmenizi kolaylaştırır. Maç tıkanmış, forvette sıkıntı yaşanıyorsa, bu alana daha fazla destek olur. Uzaktan isabetli şutlarıyla bize çok maç kazandırdı. Duran toplarda da ustadır. Korner ve frikikte Shakhtar'a ondan daha iyisi gelmedi."

"İSTEMESE GİTMEZDİ"

Bu kadar övdüğü bir oyuncuyu neden sattığını da sorduk. Samimi bir şekilde; "Galip, İngiltere Premier Ligi'ne gitmek isteyen bir oyuncuyu tutamazsın. İngiltere'ye gitmeyi çok istiyordu. Üstelik bu transferden para da kazanıyorduk. Dolayısıyla satma kararı aldık. Sonuç itibariyle Galatasaray gerçekten çok çok iyi bir transfer yaptı. Bence son yıllarda yaptıkları en iyi transfer" yanıtını verdi.



ELANO KİMDİR?



14 Haziran 1981 doğumlu Elano Blumer, profesyonel olarak 2001 yılında Santos'ta futbola başladı. Brezilyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu, 7 milyon Euro bonservis bedeliyle 2005'te Mircea Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk'e transfer oldu. Ukrayna ekibinin lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan Elano, 2007 yazında 8 milyon Pound'a Manchester City'nin yolunu tuttu. 28 yaşındaki futbolcu, Santos, Shakhtar ve City'de oynadığı 241 resmi maçta 61 gol attı. 34 kez de Brezilya Milli Takımı forması giyen Elano, Sambacılar adına 6 kez fileleri havalandırdı.

VATAN'IN HABERİ

Gökmen Özdemir

“Elano sert liglerin futbolcusu değil. Hocasına problem çıkartan bir tip. Sahaya karakter de koymaz. Keşke G.Saray yönetimi, ona bu kadar para yatırmadan bana sorsaydı.”

UZUN zamandır kendisiyle sohbet etme fırsatımız olmuyordu. FOX TV’de pazartesi akşamı “Lucescu-Ertuğrul Sağlam görüşmesinde konuşulanlar” başlıklı bir konu konuşulunca bunu sormak için Mircea Lucescu’yu aradım.

ZAMAN’IN ödül töreni gecesi Park Fora’da Ertuğrul Sağlam ile 01.00’e kadar yemek yediklerini ona tavsiyelerde bulunduğunu söyledi ama detay vermedi. “Ertuğrul’u seviyorum. Düzgün bir insan. Takımını son 5 haftada nasıl şampiyonluk yarışının içerisinde tutabileceği konusunda konuştuk. Türkiye zor lig. Bunları tartıştık. Ama ne yazık ki size detay veremem. Konuşmamız özeldi. Fakat şunu belirteyim.. Kesinlikle ’Seni son 5 hafta şampiyon yapmazlar’ diye bir söz çıkmadı ağzımdan. Bunu ima bile etmedim” diyen Lucescu ile konu dönüp dolaşıp G.Saray’ın süper yatırımı Elano’ya geldi..

DUNGA’NIN SEBEBİ ÖZEL!

ELANO’NUN performansını soran Lucescu “G.Saray onu sezon sonunda göndermek istiyor. Transfer pazarına çıkartacaklar. Ruslar istedi ama 2 ay önce satmadılar” cevabını alınca bazı gerçekleri daha net bir şekilde açıkladı. Shakthar Donetsk’te onunla 2 sezon çalıştığını ama hiçbir zaman Elano’nun beklenen seviyeye çıkamadığını belirten Lucescu şunları söyledi:



“BİR futbolcu Brezilya Milli Takımı’na gidiyor diye ’yıldız’ olamaz. Elano sert liglerin futbolcusu değil. Ne sert bir karakteri var ne de sert futbola uyum sağlayabilir. Sahada sorumluluk almaz. Hocasına sorun çıkartan bir karakter. Keşke G.Saray onu alırken, ona bu kadar büyük yatırım yaparken beni arayıp, sorsaydı.. Ben bir dost olarak onlara gerekeni söylerdim. Böyle büyük para harcarken iyi araştırmak lazım. G.Saray için 7.5 milyon Euro bonservis, yılda 3.5 milyon Euro’dan 4 yıllık sözleşme ekonomik olarak ağır bir yatırım. Bunun karşılığını almaları gerekir.

BREZİLYA Milli Takımı’na onun nasıl seçildiğini biliyorum. Dunga ile ortak bir noktası var. Benim takımımda Fernandinho oynuyor. O çok iyi ama seçilemiyor. Zamanında Matuzalem vardı. En iyisi oydu. O da seçilemedi. Elano’nun Brezilya Milli Takımı’na gidiş nedeni özel.. Keşke G.Saray onu alırken iyi araştırsaydı.”