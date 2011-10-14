Acaba bizi ‘Acun’la kandırdılar mı?

T24 - Acun Ilıcalı’nın programında reklamını yaptığı fırsatürünü.com adlı site, birçok ürünü normal değerinden çok ucuza sattığını söyledi, 5 milyon liralık sipariş topladı. Ancak ürünleri 1 ay sonra vermeyi taahhüt edince şüphe uyandırdı. Şirketin merkezi de ‘Bir masa bir kasa’ tarifine uyunca şüpheler arttı...



Acun Ilıcalı’nın “güvenilir imajını” ve marka değerini kullanan fırsatürünü.com adlı internetten alışveriş sitesi, birçok ürünü normal değerinden çok daha ucuza satacağını taahhüt edince adeta sipariş patlaması yaşadı.



Ilıcalı’nın programında reklâm döndükten hemen sonra siteye alıcı ilgisi yaşandı. 3.5 saatte toplam sipariş sayısı 4 bin 435’e ulaştı ve şirket ilk anda 1 milyon 660 TL’lik satış yaptı. Bu rakam 24 saatin sonunda ise 4 milyon 823 bin TL’lik siparişe ulaştı. Ürünlerin bazılarının 1 bazılarının 1 ay sonra teslim edileceğini anlayan bazı kişiler siparişlerini iptal etmek istedi. Ancak siteye girdiklerinde iptal butonunun aktif olmadığını fark edip telaşlandılar ve dolandırıldıkları şüphesine kapıldılar.



Sosyal medyada da şirketin “yeni bir saadet zinciri” olduğu iddialarıçok sık telaffuz edilince birçok kişi savcılıklara başvurarak dolandırıldıkları yönünde şikâyette bulundu. Şirketin fırsat ürünleri arasında, ABD’de geçen hafta tanıtımı yapılan ve henüz fiyatı bile belli olmayan sadece 199 dolarlık ön siparişi kabul edilen iPhone 4S’ler de bulunuyor. Sitede yer verilen rakama göre, toplam 5 bin adet getirilen iPhone 4S’ler 2 bin 199 TL’den satılacak.



Vatan gazetesi, tüm bu iddialardan sonra telefon hatlarına hiç kimsenin cevap vermediği şirketin İstanbul Esenyurt’taki ofisine gitti. 2010 yılı cirosu 30 milyon TL olan Candanoğlu İnşaat’a ait fırsatürünü.com adlı şirkete gittiğimizde, şirketin sahibi Erdoğan Candan konuşmak istemediği için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mürsel Kılıç ile görüştük. Kılıç, 13 Ekim’de başladıkları kampanyadan hemen sonra yurtdışı kaynaklı bazı virüslerin internet sitelerine gönderildiğini ve bu nedenle sitede bazı uygulamaların sekteye uğradığını iddia etti. Kılıç, virüslerin, kendilerini bu pazarda istemeyenlerin gönderdiğini kaydederken siparişi alınan ürünlerin Kurban Bayramı’ndan önce teslim edileceğini belirtti.