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Sağlık

Aç susuz kalabilirsiniz ama uykusuz asla

Uykusuzluk depresyon, stres ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

23 Şubat 2009 02:00

Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Salih Bilgin, uykusuzluğun kişide depresyon, stres, tansiyon yüksekliği gibi sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, “İnsan uyuyarak şarj olur. Aç ve susuz kalabilirsiniz ama uykusuz asla kalamayız'' dedi. 

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Uykusuz kalmanın kişide bellek sorunlarının oluşmasına neden olabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Salih Bilgin, uyku süresinin kişiden kişiye ve yaşa göre değiştiğini anlattı. Dr. Bilgin, “Sabah kalktığınızda ruhsal ve bedensel olarak dinlenememişseniz, çeşitli sorunlar baş göstermeye başlar. Depresyon, stres, kızgınlık, kişilik değişikliği, yüksek tansiyon gibi sorunlar ortaya çıkar. İnsanlar uyuyarak şarj olur. Aç ve susuz kalabiliriz ama uykusuz kalamayız'' dedi.

Uyku süresinin 6- 10 saat arasında değiştiğini kaydeden Dr. Salih Bilgin, yaş ilerledikçe uyku süresinin azaldığını hatırlatarak, “Bir araştırmaya göre kişi en fazla 10 gün uykusuz kalabilir. 10 günün sonunda hayati tehlike baş gösteriyor. Uyku, yeme içme gibi bir ihtiyaç. Uykusuzluk halinde öğrenme daha yavaş gerçekleşiyor'' diye konuştu.

(DHA)

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