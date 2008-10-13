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Spor

AC Milan'dan Kaka açıklaması

Abu Dhabi United Group'un Manchester City'yi satın almasının ardından spekülasyonlar hız kesmiyor.

13 Ekim 2008 03:00


Abu Dhabi United Group'un Manchester City'yi satın almasının ardından spekülasyonlar hız kesmiyor.

Thierry Henry, FC Barcelona'dan ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanlarken, AC Milan da Kaka'nın satılmayacağını açıkladı.

AC Milan'ın sportif direktörü Umberto Gandini yaptığı açıklamada; 2013 yılına kadar sözleşmesi olan genç oyuncuyu en azından sözleşmesinin sonuna kadar tutacaklarını ve satmayı teklif ne kadar olursa olsun kesinlikle düşünmediklerini belirtti.

Kaka bu konuda bir açıklama yapmazken, Brezilyalı oyuncunun Premier Lig'de oynamayı hayal ettiği iddia ediliyor.


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