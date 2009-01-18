Aç kalan filler köy bastı

Hindistan'ın kuzeydoğusunda, 150 kadar filden oluşan sürü bir köye girdi, kulübelerinde uyuyan bir ailenin 3 ferdi öldü.



Aç fillerin, Assam eyaletindeki Karbi Anglong köyünde 4 evi tahrip ettiği, saldırıda bir çiftçi ile karısı ve 5 yaşındaki çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.



Köy sakinleri, "sürünün çok büyük olduğunu, köylülerin elinden hiçbirşey gelmediğini" anlattılar.



Sürünün yaklaşık 2 hafta önce, yiyecek aramak için yaşadıkları yerden ayrıldıkları belirtiliyor. Doğal yaşam alanları insanlar yüzünden yok olan filler, yiyecek bulmakiçin sık sık köylere giriyor.



Assam'da son 17 yılda fillerin saldırısında 700 kadar kişinin öldüğü belirtiliyor

