Aç gezen milyonlarca Hintli, çürüyen tahıl stoklarına talip

T24- Hindistan'da milyonlar açlık içinde yaşarken tonlarca mahsülün muson yağmurlarının altında çürüdüğünü gösteren televizyon görüntüleri öfke uyandırdı.



Çürümeye terkedilen gıda, yoksullara dağıtılamaz mı?



BBC'de yer alan habere göre, Tarım bakanlığı, böyle bir seçeneğin hem lojistik açıdan mümkün olmadığını, ayrıca bedava dağıtılan tahılın çiftçileri ekonomik yönden çok olumsuz etkileyeceğini söylüyor.



Ancak tartışmaya Hindistan Yüksek Mahkemesi de dahil oldu.



Mahkeme, çürümektense yoksullara dağıtılmasını hükme bağladı.



Yoksullara gıda dağıtımının mahkeme koridorlarına taşınması, yağmur altında ıslanarak bozulan 60 bin ton tahılın Hindistan gibi milyonlarca kişinin açlık sınırında yaşadığı bir ülkede kabul edilemez olduğunu söyleyen kampanyacıların başvurusunu izliyor.



Yetkililer, yeterli kapasitede depo olmadığı için bir miktar tahılı açıkta yağmura terketmekten başka çareleri kalmadığını söylüyordu.



Hindistan hükümeti her yıl çiftçilerin yetiştirdiği fazla ürünü satın alıp, kuraklık dönemlerinde kullanmak üzere silolarda saklıyor.



Ancak tahıl silolarını işletme maliyeti çok yüksek bulunduğundan son yıllarda silo sayısı düşürüldü. Bu ise köylüden satın alınan tonlarca mahsülün çürümeye terkedilmesine yol açıyor.



Açlığa karşı kampanya yürüten örgütler, hükümeti Yüksek Mahkeme'ye sevkederek açtıkları davayı kazandılar. Ancak pratikte bu gıdanın aç insanlara nasıl ulaştırılacağı yeni bir tartışmanın odağında.



Bedava tahılın kime dağıtılacağına karar verecek merciler arasında anlaşmazlık yaşanıyor.



Hindistan'da yardıma muhtaç yoksul insanların tespit edilmesinden sorumlu üç ayrı komisyon var. Bu üç komisyon kendi aralarında mutabakata varsa dahi, gıdanın muhtaç insanlara nasıl ulaştırılacağı ayrı bir tartışma konusu.



Bu görev, merkezi hükümetin dağıtım ağı PDS'in sorumluluğunda, ancak bir eyaletten diğerine çok farklı kriterlere göre gıda dağıtıldığı şikayetleri nedeniyle şu an PDS kurumu inceleme altında.



Kampanyacılar, bürokratik tartışmanın en kısa sürede sonuca bağlanması gerektiğini, çünkü pirinç ve mercimek gibi Hindistan'da her ailenin sofrasında yer alan temel gıda maddelerinin bile fiyatlarının giderek yükseldiğini söylüyor.