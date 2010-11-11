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Yaşam

AÇ AYI KÖYE İNDİ MURADİYE (A.A)

11 Kasım 2010 15:20

-AÇ AYI KÖYE İNDİ MURADİYE (A.A) - 11.11.2010 - Doğada yiyecek bulmakta güçlük çektiği için Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Açıkyol köyüne inen boz ayı, etrafını çevreleyen köylülerden korkup kaçtı. Alınan bilgiye göre, havaların soğumasıyla doğada yiyecek bulamayan yabani boz ayı, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Açıkyol köyüne indi. Ayının bostan ve meyve ağaçlarına zara verdiğini gören köylüler, ayının etrafını çevreleyerek, etkisiz hale getirmeye çalıştı. Köylülerden korkan ve çalılıklar arasına girerek, şaşkın bakışlarla etrafını saran köylüleri izleyen ayı, bir süre sonra kaçarak izini kaybettirdi. İlçe Ziraat Odası Başkanı İbrahim Vanlı, köylülerin ayıyı öldürmek gibi bir düşüncesinin olmadığını belirterek, uzun sereden beri bostan ve meyve ağaçlarına zarar veren ayıyı korkutup köyden uzaklaştırmaya çalıştıklarını, bu girişimlerinde başarılı olduklarını ifade etti.

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