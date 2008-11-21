AB’ye özel ambalajda bor satılacak

ETİ Maden İşletmeleri, AB'nin bor madenini ‘Üremeye olumsuz etkili toksik madde’ kapsamına almasının ardından Avrupa ülkelerine gerçekleşecek ihracatta yeni uygulamalara hazırlanıyor.



Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Orhan Yılmaz, “Bizim Avrupa ülkelerine yapacağımız bor ve bor ürünleri satışlarımız özel ambalajlarında, özel şartlarda gerçekleşecek” dedi.



Avrupa ülkelerine gerçekleşecek ihracatta yeni uygulamalara hazırlandıklarını belirten Yılmaz, “Bizim Avrupa ülkelerine yapacağımız bor ve bor ürünleri satışlarımız özel ambalajlarında özel şartlarda gerçekleşecek. Mesela bunlarla temas eden işçiler maske takacaklar. Bu da yapacağımız satışlarda pahalılık ve ikamesinin aranması gibi negatif etkiler yaratacak” diye konuştu.

