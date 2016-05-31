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Dünya
Deutsche Welle

AB'ye kaçışta acı bilanço

Bu yılın ilk beş ayında kriz bölgelerinden kaçarak Akdeniz üzerinden Avrupa Birliği'ne ulaşmaya çalışan 2 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

31 Mayıs 2016 19:30


BM bu yıl 2 bin 500 den fazla kişinin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı. Bugün Cenevre'de konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yılbaşından bu yana 204 bin mültecinin deniz yolu üzerinden AB'ye ulaştığını duyurdu. UNHCR Sözcüsü William Spinder, 2016'nın "ölüm vakalarının oldukça fazla olduğu bir yıl" olduğunu belirterek en az 2510 kişinin AB'ye deniz yoluyla ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiğini belirtti. BM verilerine göre, geçen yılın ilk beş ayında ölüm vakalarının sayısı 1855 olarak tespit edildi.

Spinder, sadece geçen hafta İtalya'ya ulaşmaya çalışırken mültecileri taşıyan bir geminin batması sonucu 880 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Sözcüsü, AB ve Türkiye arasında varılan mülteci anlaşması sonucunda Balkan rotasının kapanmasıyla Kuzey Afrika- İtalya arasında izlenen yeni kaçış rotasının çok daha tehlikeli olduğunu söyledi. Açıklamada ölenlerin 2119'unun İtalya'ya ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

2015 verileri ne diyor?

UNHCR, 2015 yılında savaş bölgelerinden kaçan bir milyondan fazla kişinin Akdeniz üzerinden AB'ye sığındığını açıkladı. Kaçış sırasında 3735 mülteci hayatını kaybetti ya da kayboldu. Akdeniz üzerinden AB'ye ulaşan 1 milyon 4 bin 216 sığınmacının çeyreğini çocuklar oluşturdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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