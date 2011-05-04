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Dünya

AB'YE BM GENEL KURULUNDA ÖZEL HAKLAR TANINDI NEW YORK (A.A)

04 Mayıs 2011 03:12

-AB'YE BM GENEL KURULUNDA ÖZEL HAKLAR TANINDI NEW YORK (A.A) - 03.05.2011 - Avrupa Birliği'ne (AB) BM Genel Kurulu'nda, 27 üyeli birlik adına konuşmasını sağlayacak özel hak tanındı. BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AB'ye 192 üyeli kurulda özel konuşma hakkı verilmesi, 2 ülkenin (Suriye ve Zimbabve) çekimser oyuna karşı 180 oyla kabul edildi.     Kabul edilen yasada, BM genel kurulunun başka bölgesel örgütler için de BM'de gözlemci statüsüyle, benzer düzenlemeleri kabul edebileceği belirtildi. AB'nin dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton, kabul edilen kararın, AB temsilcilerinin Birliğin tavırlarını "daha net" olarak sunmasına ve geliştirmesine olarak sağlayacağını kaydetti. BM Genel Kurulunda benzer bir karar tasarısının görüşülmesi geçen Eylül ayında  Karayib ve Afrika ülkelerinin de aralarında olduğu bazı ülkelerin, 'AB'nin diğer bölgelere göre etki gücünün artacağı' yönündeki endişeleri üzerine ertelenmişti.

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