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'AB'ye bizden önce girersiniz'

Üsküp'teki temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Makedon mevkidaşıyla düzenlediği...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Üsküp'teki temaslarını sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Makedon mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusu üzerine, "Hiç endişeniz olmasın, Makedonya AB'ye bizden önce girer. Biz sizden sonra gireceğiz. Onun için ben şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.

Erdoğan, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ile düzenlediği ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

"AB'ye bizden önce girersiniz"Başbakan Erdoğan, Makedonya'nın ismi ile Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine Yunanistan'ın karşı gelmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Öncelikle isim noktasındaki tavrımız tabii Türkiye olarak bizim belli. İsim noktasındaki hakkı vazgeçilmezdir ve bu Makedonya'nın bu en tabii, en doğal bir anayasal hakkıdır. Bu süreci bizler zaten destekliyoruz, yanındayız. Yunanistan'ın tavrını, yaklaşımını ise anlaşılmaz buluyoruz. Doğru bulmuyoruz. Yunanistan'ın ismi bellidir; Greece... Açık, net ortada. Burada kalkıp hala üst, alt, böyle bir yaklaşım içerisine girmeyi anlamsız buluyoruz. Yok, geçmişten beri bu bize aitti, şöyleydi, böyleydi gibi yaklaşımlar doğru değil. Artık küreselleşen bir dünyada, güncellenen bir dünyada yaşıyoruz, barışın egemen olması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Makedonya bu yola girmiştir. Bağımsızlığını bu isim altında ilan etmiştir. Dolayısıyla buna saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Tüm Makedon halkının da bu en doğal hakkıdır"


'Şimdiden hayırlı olsun'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği sürecine gelince, bence şu anda zaten Makedonya bizden önce AB'ye girecek gibi geliyor bana. Süreç o kadar hızlı yürüyor. Biz şu anda tabii AB ile müzakere eden bir ülkeyiz. Fakat hiç endişeniz olmasın, Makedonya AB'ye bizden önce girer. Biz sizden sonra gireceğiz. Onun için ben şimdiden hayırlı olsun diyorum.

NATO konusunda tabii Yunanistan'ın burada maalesef bir engelleme olayı var. Ama bu konuda da biz her zaman Makedonya'nın NATO'ya girmesi konusunda desteğimizi verdik, veriyoruz, vereceğiz. Burada da en ufak bir tereddüt olmasın.”


Türkiye ve Makedonya'nın AB üyelik süreci

2004'te AB'ye üyelik başvurusunda bulunan ve 2005'ten bu yana aday ülke konumunda olan Makedonya'ya henüz müzakere tarihi verilmedi.

Türkiye'nin katılım müzakereleri ise 20 Ekim 2005 tarihinde başlatıldı. Katılım müzakereleri 35 fasıl üzerinden yürütülüyor. Türkiye'nin AB katılım müzakerelerinde şu ana kadar açılan 13 başlıktan sadece 1'i kapatılabildi. Fransa'nın açılmasına izin vermediği 5 fasıl, Ek Protokol engeli nedeniyle açılamayan 8 fasıl ve Kıbrıs Rum yönetiminin engelleyeceğini açıkladığı 6 fasıl göz önüne alındığında, teknik açılış kriterleri yerine getirildiği takdirde açılabilecek 3 fasıl bulunuyor.

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