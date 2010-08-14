Abu Dhabi'de kirli araçlar parka çekiliyor

T24 - Abu Dhabi'de yıkanmayan arabaların çekilmesi, uzun araç yıkama kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Abu Dhabi'de otoriteler tarafından kirli araçlara yönelik getirilen bir uygulama bu sıralar en çok oto yıkamacılara yaradı. Halka açık yerlere parkedilen araçların kirli olması durumunda ceza kesilmesi ve aracın çekilmesi uygulaması, araç sahiplerini harekete geçirdi.

Sürücüler, uygulamanın ardından akın akın oto yıkamacıların kapısına dayandı. Oto yıkamacıların kapısında uzun kuyruklar oluştu.

Bazı sürücüler saatlerce kuyrukta bekleyip yine de aracını yıkatamamaktan şikayetçi.

Abu Dhabi'de yeni çıkarılan bir yasaya göre, halka açık yerlere parkedilen araçların tozlu veya kirli şekilde bırakılması cezai müeyyide gerektiriyor. Kirli araca ceza kesen yetkililer, bununla da kalmayarak aracı çekiyor. Böylece otoparka gelen sürücüler aracını yerinde bulamadığı gibi saatlerce aradığı aracını bulduktan sonra da cezasını ve çekici ücretini de ödemek zorunda kalıyor.