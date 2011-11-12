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Spor

Abu Dabi Grand Prix'sinde "ilk cep"in sahibi Vettel ANKARA (A.A)

12 Kasım 2011 19:00

-Abu Dabi Grand Prix'sinde "ilk cep"in sahibi Vettel ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinde ''ilk cep''in sahibi Red Bull pilotu Sebastian Vettel oldu. Vettel, bugün yapılan sıralama turlarında 1:38.481 ile en iyi dereceyi elde etti. Alman pilot, bu başarısıyla, bir sezonda 14 kez ''ilk cep''ten başlama başarısını gösteren Nigel Mansell'in 1992 yılındaki bu rekoruna da ortak oldu. McLaren pilotu Lewis Hamilton 1:38.622 ile iki, takım arkadaşı Jenson Button ise 1:38.631'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. Sıralama turlarında en iyi dereceyi elde eden 8 pilot ve takımları şöyle: */ 1. Sebastian Vettel (Almanya)    - Red Bull-Renault      1:38.481 2. Lewis Hamilton (Britanya)     - McLaren-Mercedes      1:38.622 3. Jenson Button (Britanya)      - McLaren-Mercedes      1:38.631 4. Mark Webber (Avustralya)      - Red Bull-Renault      1:38.858 5. Fernando Alonso (İspanya)     - Ferrari               1:39.058 6. Felipe Massa (Brezilya)       - Ferrari               1:39.695 7. Nico Rosberg (Almanya)        - Mercedes              1:39.773 8. Michael Schumacher (Almanya)  - Mercedes              1:40.662 /*

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