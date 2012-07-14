Abu Dabi'de erkeklerin plaja damsız girmesi yasaklandı!

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi’de erkeklerin plajlara yanlarında bir kadın olmadan girmesi yasaklandı.

Abu Dabi Belediyesi bu kararı, plajları kullanan erkeklerin ‘kadınları fotoğraf çekerek rahatsız ettiği’ şikayetlerinin ardından aldı. Belediye düşünceli davranarak iki küçük plajı da yalnız erkeklere tahsis etti. Yasak, yerli, turist, çocuk, yaşlı demeksizin tüm erkekler için geçerli olacak. BAE’nin başkenti olan Abu Dabi, çokkültürlü bir kent olmasına rağmen sıkı İslami kurallarla idare ediliyor.