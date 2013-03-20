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Çevre

Abu Dabi'de 258 bin panelli dünyanın en büyük güneş enerji tesisi kuruldu

Dünyanın en büyük güneş paneli tesisi, Abu Dabi’de hizmete girdi

20 Mart 2013 09:12

Orta Doğu’nun petrol zengini ülkeleri, sahip oldukları fosil yakıt rezervlerine bel bağlamayarak şimdiden yenilenebilir enerji alanında büyük yatırımlar yapıyor. Bunun en büyük örneği olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir tanesi olan Abu Dabi, dün dünyanın en büyük güneş panelini hizmete soktu.

Dünyanın en büyük güneş paneli tesisi, Abu Dabi’de hizmete girdi. BAE firması Masdar, Fransa’nın Total ve İspanya’nın Abengoa şirketlerinin kurduğu Shams Power Company tarafından inşa edilen ‘Shams 1’ yenilenebilir enerji tesisi, dün törenle açıldı.

100 MW kapasitesi bulunan güneş enerjisi santrali, 20 bin haneyi aydınlatacak elektrik üretebiliyor. Shams 1’in en büyük faysası ise şüphesiz doğayı korumak adına olacak. Enerji santrali, her yıl 175 bin ton karbondioksitin atmosfere salınmasını önleyecek.

Shams şirketinden yapılan açıklamaya göre, enerji santralinin doğaya yapacağı katkı aynı zamanda ‘1.5 milyon ağaç dikmeye veya trafikten 15 bin aracın kaldırılmasına’ eşit.


Ayna cenneti


Shams 1, tam 258 bin parabolik aynadan oluşuyor. Parabolik aynalar, sahip oldukları tasarım sayesinde, güneş ışınlarını çok daha etkin bir şekilde yakalayarak, enerjiyi tek bir noktaya odaklayabiliyor. Enerji aynı zamanda, odak noktasından dağıtılabiliyor.

Aynalarda toplanan ışık, odak olarak aynaların merkezinden geçen petrol hatlarına yönlendiriliyor. Petrol ısınıyor ve ısı dönüştürücüsüne ilerledikten sonra, ortaya çıkan buhar türbinleri döndürerek elektrik üretilmesini sağlıyor. Shams 1 güneş enerjisi santrali, 4 kilometre karelik bir alana yayılmış durumda.

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