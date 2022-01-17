Abu Dabi'de havalimanında üç yakıt tankeri patlatıldı; 3 kişi hayatını kaybetti

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin ana havalimanında üç yakıt tankerinin patlaması sonucunda yangın çıktı.

Abu Dabi polisi, patlamanın insansız hava araçları ile tetiklenmiş olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Tankerlerin patlamasıyla çıkan yangında üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de yaralandığı belirtildi.

İlk incelemelerde drone olduğu düşünülen ufak objelerin patlamaların meydana geldiği bölgeye düştüğü görüldüğü ve patlamaları bunların tetiklemiş olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Saldırıyı Yemen'deki iç savaşın taraflarından Husiler üstlendi. BAE, iç savaşta Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı koalisyonun tarafında yer almıştı.