Aboubakar: Sergen Yalçın gibi efsane olmak ve saygı kazanmak önemli

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın gibi efsane olmanın ve saygı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.. Bu sezon attığı goller ve yaptığı asistlerle siyah beyazlı takıma önemli katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu, şampiyon olmak için gereken her şeye sahip olduklarını dile getirdi.

Beşiktaş Dergisi'ne konuşan Aboubakar, Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüp için önemine vurgu yaptı. "Sergen Yalçın'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor" diyen Kamerunlu, "Beşiktaş'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı. "Takım olmak çok fazla şey gerektiriyor" açıklamasını yapan Vincent Aboubakar, "Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Necip Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında kaçırdığı golün, bu sezon kendisini en çok üzen an olduğunu sözlerine ekledi.