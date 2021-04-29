Aboubakar, Galatasaray derbisine yetişiyor

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kocadağ, sakatlığı devam eden Aboubakar'ın, Galatasaray derbisine yetişeceğini söyledi.

Emre Kocadağ, "İlginç bir ortam oluşturuluyor. Televizyon programlarında da bu konu çok işleniyor. Maç öncesi rakip takımlardan ilginç açıklamalar geliyor. Bunlar daha önce yaşanmamış durumlar. Biz bu strese gelmiyoruz. Sergen Hoca'nın serzenişi haklı" ifadelerini kullandı.

Kocadağ, golcü oyuncu Aoubakar'ın son durumu hakkında da, "Aboubakar daha takımla antrenmana çıkmadı. Bu nedenle Hatayspor maçında oynaması zor gözüküyor ama ben Galatasaray maçına hazır olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.