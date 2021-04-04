Aboubakar, Alanyaspor maçında da oynayamayacak!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı ve "Alanyaspor maçında oynayamacak. Erzurumspor maçına bakacağız" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçı sonrası sakat ve eksik oyuncularla ilgili konuşurken, "Eksik, sakat oyuncular var. Koronavirüs nedeniyle aramızda olamayan oyuncularımız var. Kart cezası nedeniyle aramızda olamayan oyuncumuz vardı. Bunların hepsi bir araya gelince bu tarz maçlarda iyi de oynayamadığınız zaman bu mağlubiyetler oluyor" dedi.

Eksik oyuncularla ilgili konuşan Kocadağ, "Dorukhan ve Cenk'ın testleri negatif çıkarsa oynayabilecekler. Aboubakar, diğer iki maçlık periyotta olmayacak gibi duruyor. Sağlık kurulumuz ona karar verecek ama Alanyaspor maçında olmayacak. Erzurum maçında durumuna bakacağız" diye konuştu.