-ABONELERİNİ SESİNDEN TANIYACAK İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Speechouse ile Turkcell Global Bilginin hizmete sunduğu ''ses imza'' teknolojisi ile Turkcell müşterileri, kimlik tanıma işlemlerini ''Turkcell beni sesimden tanır'' diyerek yapabilecek. Speechouse ve Turkcell Global Bilgiden yapılan ortak açıklamada, müşteri kimlik doğrulama süreçlerinde yeni bir yapı oluşturulduğu, Speechouse tarafından uygulamaya alınan sistemle Turkcell abonelerinin kimlik tanıma işlemlerini ''Turkcell beni sesimden tanır'' şeklindeki biyometrik ses tanımayla gerçekleştirileceği, bu sayede kimlik doğrulama sürecinin 5 saniyeye ineceği belirtildi. Sesli hizmet sistemleri ve biyometrik ses tanıma alanlarında faaliyet gösteren PerSay'ın çözüm ortağı Speechouse ve Turkcell Grubunun üyesi olan Global Bilginin hizmete sunduğu ses imza onayından geçen müşterilerin, kimlik doğrulaması gerektiren konularda anne kızlık soyadı ya da ek soruları yanıtlamaya gerek duymayacağına dikkat çekilen açıklamada, kişiye özel biyometrik özelliklerin kullanıldığı sistemle kullanıcıların işlemlerini parmak izinde olduğu gibi ''güvenli bir şekilde'' yerine getirebildiği vurgulandı.