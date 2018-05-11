(ABONELERİMİZİN DİKKATİNE) Akhisarsporluların kupa heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da taraftarların maçı seyretme ve gol sevinci görüntülerini DHA Feed\'ten dönüyoruz.