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Spor

(ABONELERİMİZİN DİKKATİNE) Akhisarsporluların kupa heyecanı

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da taraftarların maçı seyretme ve gol sevinci görüntülerini DHA Feed'ten dönüyoruz

11 Mayıs 2018 01:28

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe\'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi olan Teleset Mobilya Akhisarspor\'da taraftarların maçı seyretme ve gol sevinci görüntülerini DHA Feed\'ten dönüyoruz.

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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeTeleset Mobilya AkhisarsporDHA Feed

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