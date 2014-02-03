AB’nin yolsuzluk raporu açıklandı



Raporu Brüksel'de kamuoyuna sunan AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström “Yolsuzluk vatandaşların demokratik kurumlara ve hukuk devletine olan güveninin altını oyuyor, Avrupa ekonomisine zarar veriyor ve devletlerin acil ihtiyaç duyduğu vergi gelirlerini elinden alıyor” diye konuştu.

AB Komiseri Malmström üye ülkelerin yolsuzlukla mücadelede birçok girişimde bulunduğunu ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. Malmström'ün yolsuzlukla mücadele kapsamında yayınladığı tedbirler katalogu içerisinde şeffaflığın artırılması ve iç kontrol mekanizmalarının iyileştirilmesine yönelik önlemler bulunuyor. Malmström yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli adımları atmayan hükümetlere yönelik yaptırımların sözkonusu olmadığını ifade etti.

Avrupalılar ülkelerinde rüşvetin arttığı kanaatinde

Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre AB vatandaşlarının yarıdan fazlası rüşvetin geride kalan üç yıl içerisinde arttığına inanıyor. Avrupa Birliği içerisinde Euro borç krizinin tepe noktası da bu zaman zarfına denk geliyor.

Ankete katılanların dörtte üçü ise kendi ülkesinde yolsuzluğun geniş yaygınlık gösterdiği kanaatinde. Yunanistan'da bu görüşte olanlar yüzde 99, İtalya'da yüzde 97, Litvanya, İspanya ve Çek Cumhuriyeti'nde yüzde 95 oranında. Ülkesinde rüşvetin yaygın olduğuna inananların oranı ise en düşük yüzde 54 ile İsveç'te.