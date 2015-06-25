AB'nin yeni sığınmacı formülü



Daha önce üye ülkelere sığınmacı kabulüyle ilgili kota uygulanmasını öneren Avrupa Birliği, üye ülkelerden gelen tepkiler üzerine geri adım atıyor. Avrupa Birliği, İtalya ve Yunanistan'ın üzerindeki yükün azaltılması amacıyla 40 bin kadar sığınmacının üye ülkelere dağıtılmasını planlıyor. Ancak bu gönüllülük esasına göre gerçekleşecek.

Üye ülkelere bu konuda zorunluluk getirilmemesinin, perşembe günü başlayacak AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinin sonuç bildirgesinde yer aldığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, sonuç bildirgesi taslağında, sığınmacıların iki yıl içinde ülkelere yerleştirilmesi ve gerçekten geçici korumaya ihtiyaç duyan kişilerin kabul edileceği ifade ediliyor. Taslakta yasadışı göçmenlerin ise hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu, Akdeniz'de yaşanan trajedilerin ardından üye ülkelere sığınmacı kabulünda eşit dağılım olması amacıyla kota uygulaması önermişti.

Özellikle sığınmacı akınıyla karşı karşıya olan ve bu yıl içinde 100 binden fazla sığınmacının geldiği İtalya ve Yunanistan, diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla destek bekliyor. Ancak kota önerisi İngiltere, İrlanda ve Danimarka'nın yanı sıra Doğu Avrupa ülkeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Mülteci ve yardım örgütleri ise Avrupa Birliği'ni Avrupa'yı izole etmek ve göçe karşı yüksek duvarlar örmekle suçluyor.